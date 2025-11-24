Тайно готовилась месяц: К исчезновению москвички с сыном в Стамбуле могут быть причастны мошенники

Таинственно пропавшая москвичка Дарья Лучкина готовилась к отъезду в Стамбул за месяц до исчезновения. Как выяснили оперативники, она ещё в середине сентября оформила загранпаспорт сыну и купила билеты на 17 октября — но никому об этом не сообщила, даже ребёнку, пишет SHOT.

Из дома Дарья ушла только с небольшим рюкзаком сына, оставив вещи и технику, включая планшет, подаренный мальчику на предстоящий день рождения. Зато забрала все документы — свои и ребёнка, из-за чего родственники не могут обратиться в консульство. В турецком аэропорту их встретил неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

Близкие уверены: женщину могли вывести из России мошенники. Последние месяцы она жила спокойно и замкнуто — работа, дом и уроки с сыном, лишь по выходным навещала сестру. С бывшим мужем, отцом мальчика, общения почти не было.

Женщина увлекалась турецкими сериалами, но никогда не бывала в этой стране. На её странице в соцсетях указано, что она заходила туда месяц назад. Родственники подали заявление в полицию о пропаже.