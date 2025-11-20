В РСТ высказались о возможном нахождении пропавшей семьи Усольцевых в Таиланде

«В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют», — уточнили в РСТ.