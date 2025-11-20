В РСТ высказались о возможном нахождении пропавшей семьи Усольцевых в Таиланде
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Исчезновение семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, породило различные версии. Одна из них, о возможном нахождении семьи в Таиланде, была рассмотрена в Российском союзе туриндустрии (РСТ) по запросу издания aif.ru.
Эксперты подчеркивают, что для въезда в Таиланд обязателен загранпаспорт, причем факт пересечения границы (сухопутной или воздушной) будет зафиксирован. Даже при наличии безвизового режима, этот документ становится необходимым при сроке пребывания свыше 90 дней. Важно помнить, что отсутствие документов, разрешающих нахождение в этой азиатской стране, влечёт за собой депортацию.
«В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют», — уточнили в РСТ.
Специалисты, анализируя возможность получения Усольцевыми тайских паспортов, пришли к выводу, что это маловероятный сценарий. Основная причина – сложность оформления, которая может растянуться на годы.
Ранее Life.ru писал, что сын Ирины Усольцевой уверен: супруги с дочкой живы. Он подчеркнул, что Сергей — опытный турист, который оставил бы следы, если бы заблудился. По его мнению, поиски ещё даст результат, ведь доказательств гибели семьи не обнаружено. Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.
