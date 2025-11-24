Взрыв прогремел в деловом центре в Баку, из-под завалов достали уже 7 пострадавших

В центральной части Баку прогремел взрыв в здании бизнес-центра, в результате ЧП ранения получили семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.

Взрыв в Баку. Фото © Х / oxuaz

«Этим утром поступил вызов в связи со взрывом на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку. Семеро пострадавших с множественными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр», — уточняется в заявлении.

Сейчас место взрыва оцеплено, работают сотрудники полиции и экстренных служб. На данный момент информация о причинах подрыва не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Курской области мужчине оторвало руку, когда он поднял с земли неизвестный предмет, валявшийся на территории его дома. Внутри была взрывчатка. Как предмет оказался во дворе, выясняют правоохранители.