Коллеги «в шутку» связали и вставили шланг в задний проход 15-летнего подростка, он погиб
Обложка © freepik
В Турции двое рабочих жестоко «подшутили» над своим коллегой-подростком, который через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Детали жуткой истории сообщает Sozcu. Трагедия произошла 14 ноября.
15-летний парень устроился на работу в столярную мастерскую. Его друг и ещё один подмастерье решили разыграть подростка. Они связали несовершеннолетнего, стянули с него штаны и засунули в задний проход шланг, после чего включили компрессор для подачи сжатого воздуха. Он потерял сознание. В больнице у парня диагностировали тяжёлые травмы внутренних органов. Через пять дней пострадавший умер. Заведено уголовное дело на виновников «шутки».
Ранее в Санкт-Петербурге суд отправил под стражу женщину, которую следствие считает виновной в убийстве маленького сына в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая швырнула младенца об пол, разозлившись на его слёзы.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.