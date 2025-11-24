Коллеги «‎в шутку» связали и вставили шланг в задний проход 15-летнего подростка, он погиб

В Турции двое рабочих жестоко «подшутили» над своим коллегой-подростком, который через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Детали жуткой истории сообщает Sozcu. Трагедия произошла 14 ноября.

15-летний парень устроился на работу в столярную мастерскую. Его друг и ещё один подмастерье решили разыграть подростка. Они связали несовершеннолетнего, стянули с него штаны и засунули в задний проход шланг, после чего включили компрессор для подачи сжатого воздуха. Он потерял сознание. В больнице у парня диагностировали тяжёлые травмы внутренних органов. Через пять дней пострадавший умер. Заведено уголовное дело на виновников «шутки».