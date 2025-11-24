Названы специальности врачей с самыми долгими «‎отработками» за бюджет в вузе

В России максимальный срок в три года работы под руководством врача-наставника коснётся лишь ряда медицинских профессий, в частности речь идёт о сфере хирургии, онкологии и неонатологии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы Минздрава о введении целевого обучения для медиков.

Остальным выпускникам медицинских институтов придётся отработать гораздо меньший срок. Если будущий врач выберет для работы сельскую местность, новые регионы или отдалённые районы, то срок будет установлен совсем небольшой, но как минимум один год. Работа с наставников не затронет фармацевтов и редкие специальности в медицине (организация санэпидслужбы, гигиена труда, водолазная медицина и т.п.).

Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. В Госдуме уже объяснили идею сделать целевыми бюджетные места в медвузах. Как поясняется, выпускники будут обязаны отработать в медорганизациях, работающих по ОМС, в одном из регионов РФ.