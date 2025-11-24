Армия России взяла штурмом Новое Запорожье с помощью «пары ласковых» на бурятском

Военнослужащие группировки «Восток» при штурме пункта Новое Запорожье в Запорожской области разговаривали только на бурятском языке, из-за чего противник не мог их понять. Об этом уникальном тактическом приёме рассказал стрелок с позывным Кореец, который отметил, что уловка создала серьёзное преимущество, ведь украинцы этот язык не знают.

«Мы разговаривали на родномбурятском языке. Противник не владеет этим языком, и таким образом нам удалось защитить свои переговоры в радиоэфире от прослушивания», — объяснил штурмовик из Бурятии.

Напомним, что пару дней назад в ходе интенсивного наступления военнослужащие группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Новое Запорожье. В Министерстве обороны тогда отметили, что ключом к успеху стала отличная слаженность боевых подразделений.