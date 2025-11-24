«Новые люди» выдвинули свою самую молодую депутатку в мэры Екатеринбурга

Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло Ирину Виноградову кандидатом на должность мэра Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе отделения политсилы в Свердловской области, подчеркнув, что однопартийцы единогласно поддержали решение.

«Самый молодой кандидат-девушка в мэры уже сумела внести большой вклад в развитие города, как в политической сфере, так и в социальной. На совете Регионального отделения Ирина Виноградова была поддержана единогласно — это означает, что она готова развивать город не одна», — сказано в тексте.

Депутатка более 10 лет проработала репетитором обществознания, свыше 14 лет участвовала в избирательных комиссиях, запустила несколько социально-политических проектов. Также Виноградова числилась заместителем председателя Молодёжного парламента при Госдуме и зампредседателя Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки. Сейчас она занимает должность руководителя регионального отделения партии «Новые люди».

Напомним, действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов продолжает законно исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в феврале 2026 года. Сам Орлов выражал готовность баллотироваться на новый пятилетний срок.