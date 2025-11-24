Солисты группы «Вирус» раскрыли всю правду о своих отношениях

Солисты группы «Вирус» Ольга Лаки и Юрий Ступник отметили 25-летний юбилей творческой деятельности. Несмотря на длительную совместную работу, между ними нет романтических отношений. По словам музыкантов, их союз всегда основывался на дружбе и профессиональной концентрации на музыке.

«Думаю, если мы станем терять популярность, нам всё-таки придётся рассказать, кто с кем спит, но пока, к счастью, этого не случилось», — сыронизировала Лаки в интервью Леди Mail.

Ступник добавил, что взаимная симпатия никогда не перерастала в роман, поскольку оба были «заточены на музыку». Кроме того, отвечая на вопрос о сохранении молодости, певица раскрыла свой подход: отказ от сладкого, обильное питьё и активный образ жизни без посещения спортзала — физической нагрузкой ей служат энергичные выступления на концертах. Она также призналась, что никогда не прибегала к инъекциям красоты.