13-ю зарплату начнут выплачивать по-новому: что изменилось

В России работодателей обязали при выплате 13-й зарплаты сотрудникам отмечать в документах вид премии, её размер, условия и срок получения. Об этом сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя поправки к Трудовому Кодексу РФ. Он напомнил, что это не обязательная премия, однако именно она является хорошим стимулом для персонала.

«С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового Кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны чётко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — поделился юрист.

Он напомнил, что все вопросы по 13-й зарплате прописываются во внутренних документах организации, размер может быть определён как в твёрдом значении, так и в зависимости от результатов труда. Формула для определения такого вида премии тоже составляется начальством. Её выплачивают либо в конце года, либо в начале следующего. При этом даже уволившийся сотрудник имеет право на 13-ю зарплату, если он выполнил условия её начисления, но поменял место работы незадолго до конца года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для увольнения иностранных работников. К слову, с 2014 года субъекты РФ имеют право устанавливать квоты на привлечение иностранной рабочей силы, прибывающей по визам. Однако до сих пор трудовое законодательство не предусматривало региональные ограничения как прямое основание для расторжения трудового договора, что создавало правовой пробел.