Самым невыгодным для отпуска месяцем в 2026 году будет январь. И тому есть очевидная причина

Самым невыгодным для оформления отпуска в 2026-м станет январь, использование отпускных в самом начале года приведёт к потерям в доходе из-за длинных новогодних праздников. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время», — отметил эксперт.

Южалин пояснил, что «выгодность» отпуска зависит от соотношения среднего дневного заработка и стоимости одного рабочего дня в конкретном месяце. Поскольку оклад фиксирован, а количество рабочих дней меняется, месяцы с большим числом выходных оказываются менее выгодными для ухода в отпуск. Если среднедневная зарплата ниже ежедневного дохода в выбранном месяце, отпускные окажутся менее выгодными, чем полноценная зарплата.

Эксперт рекомендовал учитывать это при планировании отдыха, особенно тем, кто ориентируется на максимальную финансовую эффективность.

Ранее кандидат экономических наук заявил, что с экономической точки зрения россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам именно в декабре, а не в январе. По его словам, для расчёта отпускных средний дневной заработок рассчитывается за последние 12 месяцев, исключая периоды больничных, пособий и простоев.