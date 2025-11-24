Украинские войска продолжают активно применять запрещённые противопехотные мины и мины-ловушки в больших количествах, игнорируя международные конвенции. Об этом сообщил РИА «Новости» командир штурмовой роты добровольческого корпуса «Русь» с позывным Миссионер, действующего в составе группировки войск «Юг».

«Стало больше использоваться противопехотных мин абсолютно различной модификации. То есть если с прошлым годом сравнивать, то в разы увеличилась опасность именно подрыва на дистанционных минах, настроенных на магнитный резонанс. Очень много видов различных ловушек сапёрных придумано», — рассказал военнослужащий.

По словам Миссионера, на этом участке фронта ВСУ стали реже использовать кассетные боеприпасы по сравнению с прошлым годом, когда шли бои за Часов Яр. Однако противник полностью пренебрегает международными нормами ведения войны и запретами на определённые виды вооружений.

«Противник у нас вообще ничем не гнушается. То есть абсолютно там никаких конвенций, что там где-то кем-то запрещено», — рассказал боец.

Напомним, что ратифицировав Оттавскую конвенцию в 2005 году, Украина приняла на себя обязательства по запрету применения, накопления и производства противопехотных мин, тем самым нарушая свои международные обязательства.

