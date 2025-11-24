Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 08:34

ВСУ начали чаще использовать запрещённое оружие в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Украинские войска продолжают активно применять запрещённые противопехотные мины и мины-ловушки в больших количествах, игнорируя международные конвенции. Об этом сообщил РИА «Новости» командир штурмовой роты добровольческого корпуса «Русь» с позывным Миссионер, действующего в составе группировки войск «Юг».

«Стало больше использоваться противопехотных мин абсолютно различной модификации. То есть если с прошлым годом сравнивать, то в разы увеличилась опасность именно подрыва на дистанционных минах, настроенных на магнитный резонанс. Очень много видов различных ловушек сапёрных придумано», — рассказал военнослужащий.

По словам Миссионера, на этом участке фронта ВСУ стали реже использовать кассетные боеприпасы по сравнению с прошлым годом, когда шли бои за Часов Яр. Однако противник полностью пренебрегает международными нормами ведения войны и запретами на определённые виды вооружений.

«Противник у нас вообще ничем не гнушается. То есть абсолютно там никаких конвенций, что там где-то кем-то запрещено», — рассказал боец.

Напомним, что ратифицировав Оттавскую конвенцию в 2005 году, Украина приняла на себя обязательства по запрету применения, накопления и производства противопехотных мин, тем самым нарушая свои международные обязательства.

Небензя: Ситуация на фронте для ВСУ остаётся тяжёлой, если не катастрофической
Небензя: Ситуация на фронте для ВСУ остаётся тяжёлой, если не катастрофической

Ранее сообщалось, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили более 500 украинских танков. В их числе — свыше 60 машин стран НАТО, таких как Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, каждая из которых оценивается в миллионы долларов. Помимо танков, операторы «Ланцетов» также поразили более 260 гаубиц М777, свыше 100 САУ M109, более 60 польских AHS Krab и сотни других единиц вооружения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar