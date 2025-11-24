В России урожай винограда вновь бьёт рекорды, в лидерах Кубань и Дагестан

В России урожай винограда 2025 года должен выйти на показатели в 870 тысяч тонн, что почти повторит рекорд прошлого года. Лидерами в данном сегменте стали Дагестан и Краснодарский край. Об этом на площадке Российского винодельческого форума рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В 2024 году было собрано 908 тысяч тонн винограда. Патрушев напомнил, что в стране растут и площади виноградников, за текущий год они превысили 110 тысяч гектаров, что на 14% больше, чем пять лет назад. На данный момент многие площади заняты молодыми лозами, что пока ещё не приносит большой урожайности. По данным Патрушева, в этом году 70% собранного винограда придётся на Краснодарский край и Дагестан.

В Северной Осетии тоже фиксируется небольшой прирост по сбору данных ягод, неплохие показатели и в Ставропольском крае, а вот виноградари Крыма и Севастополя пожаловались на невысокие показатели из-за плохих погодных условий летом 2025 года. Патрушев подчеркнул, что несмотря на хорошую урожайность в последние годы российские производители продолжают испытывать нехватку сырья, поэтому перспективы развития огромны.

Ранее сообщалось, что Россия в сентябре текущего года возобновила импортные поставки винограда из Грузии, что стало первым подобным случаем с декабря прошлого года. Грузинский виноград был закуплен на общую сумму 688 тысяч долларов.