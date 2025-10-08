Сезон шайн муската: Диетолог раскрыла страхи россиян от новинок азиатских селекционеров

Шайн мускат — виноград премиального класса, выведенный японскими селекционерами. Однако основным его поставщиком стала Корея, так как японцы не оформили вовремя документы на сорт. Главное, что виноград попадает на наш рынок, рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, в нашей стране много контрафакта: похожий виноград делают китайцы, но он отличается от оригинала. Шайн мускат чувствителен к почве и климату — нужен правильный баланс калия и магния, определённая влажность и температура. Перед цветением виноград опрыскивают антибиотиками, как и любой другой.

«Почему наши потребители опасаются шайн муската? В первую очередь из-за подделок. Китайцы не всегда строго соблюдают технологию и климат отличается, поэтому у их винограда кожа может быть плотнее, а вкус — менее сладким или даже кислым, в отличие от эталонного сорта с постоянной сладостью», — говорит Соломатина.

По содержанию микро и макроэлементов, витаминов, ресвератрола, флавоноидов и антоцианов этот виноград схож с другими сортами. Его косточки меньше, поэтому и антоцианов там меньше, но кожура содержит полезные вещества — калий, витамин С, магний. Всё зависит от условий выращивания.

Этот сорт — результат скрещивания американских и европейских сортов, и его сложно выращивать, что и обуславливает премиальный статус и высокую цену, пояснила эксперт.

Почему же в России его не сразу принимают? Вероятно, отпугивает цена и непривычный зелёный цвет ягод, который создаёт впечатление кислого вкуса. Кроме того, ягоды могут быть непривычного размера, и многие просто не замечают их как виноград. Со временем шайн мускат может занять свою нишу на рынке, как манго или ананас, уверена Соломатина. Пока продукт только внедряется: одни пробуют, рекомендуют другим — и спрос постепенно растёт.

