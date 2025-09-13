Фитиновая кислота, жиры, аллергии: Диетолог перечислила скрытые опасности орехов

У каждого вида орехов есть свои полезные свойства. К примеру, арахис является источником растительного белка, тогда как миндаль, фундук и грецкий орех отличаются высоким содержанием йода, рассказала диетолог Татьяна Филиппова. Она также отметила, что и сырые, и жареные орехи содержат примерно одинаковое количество полезных веществ.

По словам эксперта, в орехах содержится фитиновая кислота, которая считается вредной. Тем не менее при умеренном потреблении она не оказывает никакого негативного влияния на организм. Поэтому замачивать орехи не обязательно, однако это помогает улучшить их усвояемость и уменьшить возможные проблемы с ЖКТ. Кроме того, орехи считаются аллергенами.

Также важно помнить, что орехи являются высококалорийным продуктом, содержащим примерно 550 ккал на 100 грамм, поэтому их чрезмерное потребление может привести к набору веса. Собеседница телеканала «Санкт-Петербург» рекомендовала ориентироваться на дневную норму в 30–50 граммов орехов, поскольку из‑за высокого содержания жиров и пищевых волокон избыточное употребление может вызвать дискомфорт, например, вздутие живота.