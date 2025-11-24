Росгвардия оцепила Театр эстрады в Екатеринбурге

В понедельник, 24 ноября, в Екатеринбурге бойцы Росгвардии оцепили Театр эстрады после обнаружения бесхозной вещи — игрушечной собаки в пакете, сообщает URA.ru со ссылкой на очевидцев. По данным издания, сигнал о подозрительной находке поступил от охранника театра, который привлёк внимание силовиков через тревожную кнопку.

«На место прибыл наряд вневедомственной охраны и оцепил участок местности», — уточнили в пресс-службе Росгвардии в ответ на запрос журналистов.

Ранее в Москве произошёл инцидент с нападением на сотрудника Росгвардии. Мужчина несколько раз ударил росгвардейца ножом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По 317 статье УК предусмотрено пожизненное заключение.