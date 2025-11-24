Большинство новых налогоплательщиков выбрали пониженную ставку НДС в 5%
Большинство новых налогоплательщиков в России выбрали пониженную ставку НДС в размере 5% — таких оказалось 74%, сообщил «Ведомостям» глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Еще 3% плательщиков применяют ставку 7%, тогда как стандартную ставку в 20% предпочли 15% налогоплательщиков.
При этом 20 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении базовой ставки НДС до 22% с 2026 года. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров при этом сохранится. Одновременно депутаты одобрили поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, при превышении которого возникает обязанность платить НДС: до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн — с 2027-го и до 10 млн рублей — с 2028 года.
Ранее Life.ru напоминал, что у владельцев недвижимости, земельных участков и транспортных средств есть ещё месяц, чтобы оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, срок уплаты истекает 1 декабря.
