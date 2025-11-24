Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 09:11

Стоимость строительства трассы в обход Адлера выросла почти вдвое, до 128 млрд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стоимость строительства трассы в обход Адлера значительно возросла и теперь оценивается в 127,9 млрд рублей. О новых финансовых параметрах проекта РБК сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

В «Автодоре» уточнили, что 17 ноября 2025 года госкомпания получила положительное заключение на реализацию третьего этапа проекта. В настоящее время в селе Высокое Адлерского района ведутся подготовительные работы к монтажу тоннелепроходческих комплексов.

Отмечается значительный рост стоимости проекта — ещё в 2023 году на Форуме дорожных инициатив в Сочи председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко оценивал строительство в 73,5 млрд рублей. Обход Адлера является первым этапом масштабной трассы Джубга — Сочи, которая станет альтернативой федеральной трассе А-147. Протяжённость новой магистрали составит около 130 километров, а ввод участка в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Новая трасса между МСД и улицей Академика Королёва сэкономит время для 250 тысяч москвичей
Новая трасса между МСД и улицей Академика Королёва сэкономит время для 250 тысяч москвичей

Ранее Life.ru рассказывал, что к 2045 году в России появятся пять высокоскоростных магистралей (ВСМ). Таким образом, Москва будет соединена с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером. Так, от столицы до Петербурга можно будет добраться за 2 часа 15 минут.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar