24 ноября, 09:04

Аэропорт в Калуге временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

В калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на прилёт и вылет самолётов. Как пояснил советник руководителя Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко, меры понадобились для обеспечения безопасности полётов.

Он уточнил в телеграм-канале, что ограничения носят временный характер и необходимы для стабильной работы аэропорта.

40 дронов ВСУ сбили над Чёрным морем, Крымом и Белгородской областью
40 дронов ВСУ сбили над Чёрным морем, Крымом и Белгородской областью

Ранее пензенский аэропорт временно приостановил приём и выпуск самолётов. Ограничения вступили в силу в ночь с 23 на 24 ноября. Также в это же время в аэропорту Тамбова действовал план «Ковёр» — стандартная процедура, применяемая для защиты воздушного пространства. В Росавиации отмечают, что такие ограничения необходимы для стабильной и безопасной работы аэропортов.

