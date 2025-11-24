Аэропорт в Калуге временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на прилёт и вылет самолётов. Как пояснил советник руководителя Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко, меры понадобились для обеспечения безопасности полётов.

Ранее пензенский аэропорт временно приостановил приём и выпуск самолётов. Ограничения вступили в силу в ночь с 23 на 24 ноября. Также в это же время в аэропорту Тамбова действовал план «Ковёр» — стандартная процедура, применяемая для защиты воздушного пространства. В Росавиации отмечают, что такие ограничения необходимы для стабильной и безопасной работы аэропортов.