Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 09:19

«Буду молиться»: Алсу остановила концерт из-за экстренной ситуации в зале

Певица Алсу прервала концерт в Москве ради спасения зрителя

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Концерт Алсу в столичном концертном зале «Москва» был временно прерван после того, как одному из зрителей в зале резко стало плохо. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, во время исполнения одиннадцатой песни в зале раздался гул, а затем — крики с просьбой о помощи. Алсу, заметив беспокойство в зале, сняла наушник и попросила включить свет.

«Алсу попросила включить свет, попросила вызвать скорую, уходила на некоторое время. Сказала, что будет следить за ситуацией с человеком и молиться», — рассказали очевидцы. Пострадавшего оперативно вывели из зала, и ему была вызвана бригада скорой помощи.

После пятнадцатиминутной паузы певица вернулась на сцену и продолжила выступление.

Алсу ответила на слухи о беременности после обсуждений её фигуры
Алсу ответила на слухи о беременности после обсуждений её фигуры

Ранее Life.ru публиковал репортаж с концерта Shaman в Кремлёвском дворце, на котором он отпраздновал 34-летие. Артист выстроил свою программу как личную исповедь: в неё вошли архивные видеохроники, душевные шутки о самых первых гастролях и редкие домашние записи из семейного архива. Вечер обогатили дуэты с Григорием Лепсом и Никитой Осиным, продюсером которого, как известно, является сам Дронов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Алсу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar