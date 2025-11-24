«Буду молиться»: Алсу остановила концерт из-за экстренной ситуации в зале

Концерт Алсу в столичном концертном зале «Москва» был временно прерван после того, как одному из зрителей в зале резко стало плохо. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, во время исполнения одиннадцатой песни в зале раздался гул, а затем — крики с просьбой о помощи. Алсу, заметив беспокойство в зале, сняла наушник и попросила включить свет.

«Алсу попросила включить свет, попросила вызвать скорую, уходила на некоторое время. Сказала, что будет следить за ситуацией с человеком и молиться», — рассказали очевидцы. Пострадавшего оперативно вывели из зала, и ему была вызвана бригада скорой помощи.

После пятнадцатиминутной паузы певица вернулась на сцену и продолжила выступление.

