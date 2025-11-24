Пушилин: Недоговороспособность Украины вынудила Россию рассчитывать только на себя

Российская сторона начала рассчитывать только на свои силы в рамках переговоров с Украиной и больше внимания теперь уделяет именно тому, что происходит на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время Межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России», отвечая на вопрос Life.ru.

Пушилин ответил на вопрос Life.ru на Межфракционной конференции. Видео © Life.ru

«Мы никаких иллюзий не испытываем, потому что долгое время переговоров с украинским режимом, но они до этого момента показывали полную недоговороспособность, поэтому здесь рассчитываем на свои силы», — заявил Пушилин.

Глава региона также отметил, что сейчас российская сторона в большей степени работает именно на спецоперации. Особое внимание уделяется военным, именно поэтому территория ДНР продолжает освобождаться. Всё это происходит благодаря бойцам ВС РФ, добавил Пушилин.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что Россия играет ключевую роль в процессе разрешения конфликта на Украине. Он указал, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны утвердить предложенный план. Рубио также высказал уверенность, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.