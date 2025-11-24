Сбежавший на Кипр футбольный блогер Савин лишился бизнеса в России

Московская налоговая инспекция ликвидировала ИП известного футбольного блогера Евгения Савина, который сейчас живёт на Кипре. Об этом сообщило издание «Постньюс».

ИП было зарегистрировано под деятельность по организации отдыха и развлечений, однако из-за длительного бездействия его исключили из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей. Это стандартная процедура для предпринимателей, которые годами не ведут никакой отчётности и не платят налоги.

Сейчас на Савина оформлено два исполнительных производства: его задолженность перед ФНС достигла 12,5 млн рублей. Счёт блогера уже не в первый раз заблокировали — последний раз это произошло в августе 2025 года.

Евгений Савин — бывший футболист молодёжной сборной России, «Амкара» и «Крыльев Советов», ныне популярный YouTube-блогер с миллионной аудиторией. Россию он покинул в мае 2022 года. С тех пор он неоднократно критиковал российские власти и СВО. В марте 2024 года против него возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Савин подал заявление на закрытие ИП в прошлом месяце. В апреле 2024 года, при долге в 11,7 млн рублей блогер уже сталкивался с блокировкой счетов — тогда СМИ предполагали, что это может обернуться уголовным делом по статье о злостном уклонении от уплаты налогов.