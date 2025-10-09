Валдайский форум
9 октября, 15:03

Сбежавший на Кипр экс-футболист Савин закрывает ИП в России

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара» Евгений Савин ликвидирует своё ИП в России. Налоговая служба заблокировала его счёт из-за долга, выросшего до 12,4 млн рублей.

Как сообщает Mash на спорте, спортсмен подал заявление о закрытии ИП 8 октября. Ранее, в апреле 2024 года, его счета уже блокировались при долге в 11,7 млн рублей, что могло привести к возбуждению уголовного дела.

Ранее Life.ru сообщал, что экс-футболист Евгений Савин покинул Россию после критических высказываний о политике в 2022 году. В 2023 году суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию, а в марте 2024 года Савин был заочно арестован по ходатайству Следственного комитета.

