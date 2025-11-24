Кадыров душевно поздравил сына Адама с 18-летием и похвалил за служение народу

Адам Кадыров — сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 24 ноября отмечает своё совершеннолетие. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров, подчеркнув значимость личных и профессиональных качеств сына.

«Свой 18-летний юбилей отмечает внук Ахмата-Хаджи — Адам Кадыров. <...> Я от всей души поздравляю его с днем рождения! Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы республики, ещё в детстве Адам проявлял уважение к старшим, любовь к Родине и стремление служить народу — качества, которые он впоследствии применил на благо Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что его сын успешно руководит подразделениями, играющими ключевую роль в обеспечении безопасности региона. В завершение он пожелал Адаму счастья, стойкости, благополучия и уверенности в каждом шаге.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал большое количество наград старшего сына, заявив, что у 17-ленего Адама все медали заслужены. Он также подчеркнул, что его наследник — человек исключительных личных качеств. В настоящее время Адам Кадыров возглавляет службу безопасности главы Чечни и одновременно занимает должность секретаря Совета безопасности республики.