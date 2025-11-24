Россия и США
24 ноября, 10:21

Учёный объяснил, как солнечные затмения влияют на события в жизни людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Солнечные затмения не оказывают влияния на события на Земле и не способны изменить жизнь людей. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Учёный отметил, что интерес к затмениям вызван зрелищностью, но их воздействие ограничивается исключительно эмоциональной реакцией наблюдателей на необычную картину в небе. По его словам, в прошлом подобные явления объясняли через мифы и связывали с бедами, однако сегодня их механика полностью изучена.

Эйсмонт подчеркнул, что вера в предзнаменования, якобы связанные с затмениями, находится в одной плоскости с астрологией. Такие представления относятся к сфере психологии и восприятия, а не к физическим явлениям, и наука однозначно исключает любое реальное влияние затмений на земные события или судьбы людей.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные нашли способ снизить интенсивность солнечного излучения, чтобы уменьшить температуру на поверхности Земли и затормозить глобальное потепление. Метод основан на механизме, схожем с тем, что наблюдается при мощных вулканических извержениях: в атмосферу выбрасываются огромные объёмы диоксида серы, который отражает солнечное излучение обратно в космос. Благодаря этому эффекту планета на некоторое время охлаждается.

Александра Мышляева
