Учёный объяснил, как солнечные затмения влияют на события в жизни людей

Солнечные затмения не оказывают влияния на события на Земле и не способны изменить жизнь людей. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Учёный отметил, что интерес к затмениям вызван зрелищностью, но их воздействие ограничивается исключительно эмоциональной реакцией наблюдателей на необычную картину в небе. По его словам, в прошлом подобные явления объясняли через мифы и связывали с бедами, однако сегодня их механика полностью изучена.

Эйсмонт подчеркнул, что вера в предзнаменования, якобы связанные с затмениями, находится в одной плоскости с астрологией. Такие представления относятся к сфере психологии и восприятия, а не к физическим явлениям, и наука однозначно исключает любое реальное влияние затмений на земные события или судьбы людей.

