Ледяной дождь и туман превратили Подмосковье в «фильм ужасов» наяву

Московская область пережила ледяной дождь, после чего на регион опустился густой туман. Жители Подмосковья публикуют в Сети кадры непогоды. В области продолжает действовать «жёлтый» уровень погодной опасности, его продлили до 21:00 сегодняшнего дня.

Туман в Подмосковье. Видео © VK / Пульс Подмосковья. Воскресенск / Абзац

Жители подмосковных Мытищ пишут в соцсети, что видимость сильно упала, невозможно разглядеть даже соседний дом. Горожане шутят, что это «фильм ужасов наяву». После ночи дороги в области покрылись плотной коркой льда, местами это настоящая «каша» из грязи и снега. Синоптики предупреждают, что ближайшей ночью температура снова понизится и утро автомобилисты вновь встретят со льдом на дорогах. Температурный режим остаётся в дневные часы выше нормы из-за воздушных масс из Атлантики, пояснил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что начало зимы в столичном регионе, скорее всего, будет тёплым, с температурой выше климатической нормы. Снежный покров в Москве и области ожидается к концу первой декады декабря, но «пляска температуры около нулевой отметки» продолжится как минимум первые пять дней.