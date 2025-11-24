Россия и США
24 ноября, 10:23

Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Лопуховке под Саратовом

Обложка © МЧС Саратовской области

В селе Лопуховка Аткарского района Саратовской области при тушении пожара в частном доме обнаружены тела двух человек. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в деревянном жилом доме на улице Советской, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в экстренные службы в 6:00 по местному времени. При ликвидации огня пожарные обнаружили тела хозяина дома 1961 года рождения и женщины 1986 года рождения.

Для тушения пожара были задействованы два пожарных расчёта. В настоящее время причина возгорания устанавливается, к расследованию обстоятельств трагедии приступили дознаватели.

