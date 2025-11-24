В Кургане 25-летняя мать получила срок за смертельное ДТП, но есть нюанс

В Кургане 25-летняя местная жительница приговорена к одному году и шести месяцам колонии-поселения за совершение смертельного ДТП. Ей также запрещено управлять автомобилем в течение двух лет. Об этом сообщила прокуратура области в Telegram-канале.

Сама авария произошла ещё в июле текущего года на перекрёстке улиц Половинской и Гоголя, но суд отсрочил исполнение приговора до достижения её ребенком, рождённым в 2021 году, 14-летнего возраста.

«Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года», — говорится в сообщении.

Обвиняемая, двигаясь с превышением скорости, проехала на красный сигнал светофора. В результате она сбила 35-летнего пешехода, который переходил дорогу на зелёный свет. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подсудимая полностью признала свою вину по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Иркутской области произошло страшное ДТП, унёсшее жизни отца и сына. На 215-м километре трассы «Тайшет — Чуна — Братск» столкнулись большегрузный автомобиль с полуприцепом и внедорожник Ford Explorer. Легковушку буквально разорвало на части.