24 ноября, 09:55

Российские военные освободили Затишье в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что «подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под контроль населённый пункт Затишье.

Новости СВО. Прорыв на Днепре, освобождены Тихое и Отрадное, ВС РФ зашли в Гуляйполе, Европа пытается похоронить план Трампа, 24 ноября
Ранее российская армия установила контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области. Там штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» совершили стремительный рывок на север и запад, благодаря чему оба населённых пункта перешли под российский контроль.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Николь Вербер
