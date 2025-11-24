Российские военные освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что «подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под контроль населённый пункт Затишье.

Ранее российская армия установила контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области. Там штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» совершили стремительный рывок на север и запад, благодаря чему оба населённых пункта перешли под российский контроль.