Российские военные зачистили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль два микрорайона в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что «в населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтёрский» и продолжают зачистку в посёлке Ровное.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказывал о тяжёлых городских боях в Красноармейске и Димитрове. По его словам, на восточных окраинах Дмитрова и с северной стороны Красноармейска столкновения происходят на предельно малых дистанциях — доходя почти до штыковых атак и прямого огневого контакта между российскими военными и бойцами ВСУ. Уличная застройка только усиливает напряжённость, делая каждое продвижение особенно сложным.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.