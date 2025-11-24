Россия и США
24 ноября, 10:01

Российские военные зачистили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль два микрорайона в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что «в населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтёрский» и продолжают зачистку в посёлке Ровное.

На Украине признали провал ВСУ в Красноармейске
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказывал о тяжёлых городских боях в Красноармейске и Димитрове. По его словам, на восточных окраинах Дмитрова и с северной стороны Красноармейска столкновения происходят на предельно малых дистанциях — доходя почти до штыковых атак и прямого огневого контакта между российскими военными и бойцами ВСУ. Уличная застройка только усиливает напряжённость, делая каждое продвижение особенно сложным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

