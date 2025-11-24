Подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль два микрорайона в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказывал о тяжёлых городских боях в Красноармейске и Димитрове. По его словам, на восточных окраинах Дмитрова и с северной стороны Красноармейска столкновения происходят на предельно малых дистанциях — доходя почти до штыковых атак и прямого огневого контакта между российскими военными и бойцами ВСУ. Уличная застройка только усиливает напряжённость, делая каждое продвижение особенно сложным.