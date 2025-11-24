Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 10:00

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Жуковский

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в подмосковном аэропорту Жуковский.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — заявили в ведомстве.

Аэропорт в Калуге временно закрыли на приём и выпуск самолётов
А ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
