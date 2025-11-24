Экс-сотрудница нефтегазовой компании угрозами вымогала у гендиректора 47 млн и попалась с поличным

Бывшую сотрудницу нефтегазовой компании в Нижневартовске задержали по подозрению в вымогательстве 47 миллионов рублей у генерального директора фирмы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, в сентябре–октябре 2025 года женщина потребовала от руководителя компании крупную денежную сумму, пригрозив в противном случае передать компрометирующую информацию о нём в правоохранительные органы. После этого гендиректор обратился в полицию, что и привело к задержанию подозреваемой сотрудниками Отдела № 1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по ХМАО — Югре.

«Следователем СУ УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написала Волк.

