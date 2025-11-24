Пропавшую в Турции москвичку могут продать на органы, полагает криминалист

Пропавшую в Турции 32-летнюю москвичку могли похитить с целью продажи органов или принуждения к оказанию интимных услуг, предположил криминалист Михаил Игнатов. По его словам, женщину могли заманить в Стамбул под предлогом организации «счастливой жизни», используя образ «восточных сказок с обходительными мужчинами», готовыми принять её с ребёнком.

Собеседник NEWS.ru не исключил, что на практике это могло обернуться вовлечением в секс-рабство или убийством с целью изъятия органов для «чёрного рынка». Он также выразил обеспокоенность судьбой сына пропавшей, отметив, что ребёнка могут использовать в корыстных целях, возможно, для принудительного попрошайничества.

«В Турции, как и во всех европейских странах, развита педофилия, и преступники готовы платить за это большие деньги. Так что не исключаю, что они попали именно в такие сети», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 17 октября 32-летняя москвичка Дарья Лучкина сообщила близким, что отправляется на корпоратив с 10-летним сыном Максимом, но на самом деле они вылетели в Стамбул. С тех пор связи с ними нет. Они не взяли с собой вещи. В квартире родственники нашли новый планшет для ребёнка и телефоны пропавших. По словам волонтёров, в Стамбуле их встретил некий человек на автомобиле.