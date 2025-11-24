Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе, пострадала женщина

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Шебекинском городском округе Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На перекрёстке дорог Нечаевка — Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — написал он в своём телеграм-канале.

Повреждения. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, в результате детонации беспилотника в Шебекине оказались повреждены остекление в трёх квартирах многоквартирного дома, а также один легковой автомобиль и микроавтобус «газель».

Накануне в Белгородской области произошёл идентичный случай. Атаки беспилотников были зафиксированы в Белянке, Безлюдовке, Графовке, Отрадном, Майском, Грайвороне, Дорогощах, Грушевке, Долгом и Зозулях. В этих населённых пунктах пострадали жилые дома, складские здания, автомобили и объекты инженерной инфраструктуры. В частности, в селе Зозули в результате удара была повреждена газовая труба.