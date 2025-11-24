«‎Самый богатый депутат» Вологодчины арестована за мошенничество на 786 млн рублей

Вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова арестована по обвинению в мошенничестве на сумму 786 миллионов рублей. По информации Telegram-канала Mash, текущее дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования было арестовано имущество Ясаковой, включая её трехэтажный особняк в Москве, который ранее она пыталась продать за 120 миллионов рублей.

Это не первое ее столкновение с законом: в 2019 году Ясакову уже вызывали на допрос по делу о хищении 3 миллиардов рублей из банка «Северный кредит». Уголовное дело по этому факту было возбуждено в 2018 году, вскоре после чего банк был обанкрочен. Тогда Ясакова фигурировала в фиктивном договоре на 152 миллиона рублей и подозревалась в сокрытии части доходов и имущества.

Примечательно, что в 2017 году Ирина Ясакова была признана самым богатым депутатом Вологодской области. В тот период она руководила несколькими крупными строительными компаниями, работавшими по контрактам с Минобороны России, среди которых «Оборонстрой», «Оборонэкспертиза», «Оборонстройпроект» и «Обороэнерго».

