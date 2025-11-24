Россия и США
24 ноября, 13:40

Cyberia Nova презентовала игру «Земский собор» на Фандом Фесте ВКонтакте

Обложка © Предоставлено Life.ru

Российская студия «Сайберия Нова» представила приключенческий экшен «Земский собор» на масштабном фестивале поп-культуры Фандом Фест ВКонтакте. О презентации игры, состоявшейся 22-23 ноября 2025 года в Москве, сообщили Life.ru организаторы мероприятия.

Релизный трейлер «Земского собора». Видео © Предоставлено Life.ru

Более 1000 участников фестиваля смогли опробовать релизную версию игры на специально оформленном стенде, где косплееры воплощали ключевых персонажей — казака Кирши, его спутницу Алёнку и стрельцов.

Кирша и Алёнка. Фото © Предоставлено Life.ru

«Презентация игры «Земский собор» на таком масштабном мероприятии, как Фандом Фест ВКонтакте, стала уникальной возможностью не только представить наш проект широкой аудитории, но и подчеркнуть значимость видеоигр как инструмента культурного просвещения и вовлечения игроков в глубокое понимание эпохи», сказал креативный директор студии Сергей Русских.

Игра доступна для скачивания на VK Play. С 4 ноября там набралось уже более 450 отзывов, а рейтинг составил 7.8. Разработчики также выпустили патчи, улучшившие боевую систему и стабильность игры. Действие «Земского собора» разворачивается в 1613 году после Смутного времени, где главный герой казак Кирша оказывается вовлечён в политические интриги вокруг русского престола.

Напомним, что игра «Земский собор» была представлена студией Cyberia Nova ко Дню народного единства. Персонажей в ней озвучили профессиональные актёры, участвовавшие в таких проектах, как God of War и World of Warcraft. Сама игра проходится за 6-7 часов.

