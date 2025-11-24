«Подарок» снайпера ВСУ чуть не настиг бойца СВО спустя год после выстрела, но врачи отвели беду

В Жуковской больнице хирурги провели срочную операцию участнику специальной военной операции, удалив из его глазницы металлический осколок спустя год после выстрела снайпера ВСУ. Если бы «подарок» не нашли, солдат мог ослепнуть, сообщили в медучреждении Life.ru.

Фото © Предоставлено Life.ru

45-летний военнослужащий СВО, находившийся в краткосрочном отпуске, обратился с жалобами на боль в области глазницы. Год назад он получил тяжёлое осколочное ранение в голову — тогда снайперская пуля прошла через шлем и бронежилет, повредив лицевой скелет. Несмотря на успешное восстановление и возвращение в строй, в организме остался незамеченный фрагмент, который спустя время дал о себе знать. Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии быстро выявили инородное тело и без промедления госпитализировали пациента.

«Блуждающий по орбите глазницы осколок грозил пациенту потерей зрения. В ходе операции, которая длилась около двух часов, осколок был зафиксирован и извлечён из глазницы. Это оказался металлической лепесток, размером меньше одного сантиметра и толщиной менее одного миллиметра», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Никитин. По его словам, вмешательство прошло успешно, и в настоящее время мужчина полностью восстановился — его уже выписали, и после окончания отпуска он вернётся в свою часть.

