Житель Подмосковья три дня пытался вытащить из себя стакан, и всё же обратился к врачам

В Красногорске 42-летний мужчина был доставлен в больницу после трёх дней попыток самостоятельно извлечь инородный предмет. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Медики установили причину его состояния сразу после осмотра — в прямой кишке пациента находился стеклянный стакан. Каким образом он туда попал, мужчина объяснять отказался.

Хирурги успешно удалили предмет, сейчас пациента готовят к выписке.

Ранее в Москве в стационар доставили мужчину, у которого в прямой кишке обнаружили электрическую зубную щётку.