Житель Подмосковья три дня пытался вытащить из себя стакан, и всё же обратился к врачам
Обложка © YouTube/ Киноконцерн «Мосфильм»/ Самогонщики (FullHD, комедия, реж. Леонид Гайдай, 1961 г.)
В Красногорске 42-летний мужчина был доставлен в больницу после трёх дней попыток самостоятельно извлечь инородный предмет. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Медики установили причину его состояния сразу после осмотра — в прямой кишке пациента находился стеклянный стакан. Каким образом он туда попал, мужчина объяснять отказался.
Хирурги успешно удалили предмет, сейчас пациента готовят к выписке.
Ранее в Москве в стационар доставили мужчину, у которого в прямой кишке обнаружили электрическую зубную щётку.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.