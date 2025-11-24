Двое подростков жестоко избили 22-летнего инвалида в Сыктывкаре

В Сыктывкаре двое подростков 13-ти и 14-ти лет избили 22-летнего парня с инвалидностью, против школьников уже возбуждено уголовное дело. Пострадавший после конфликта получил переломы костей носа и лица, и обратился в больницу. Об этом сообщили в МВД по Республике Коми.

Драка произошла вечером 22 ноября в районе лыжной базы Эжвинского района города. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой пострадавший получил серьёзные травмы. Подозреваемый 14-летний подросток уже задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Отделом дознания УМВД России по г. Сыктывкару возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

Второй же 13-летний подросток, избивший инвалида, не подлежит уголовной ответственности и его материалы дела были направлены в Отдел по делам несовершеннолетних (ОПДН). Там сотрудники будут проводить воспитательно-профилактические мероприятия, а также рассмотрят вопрос о его возможном помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

