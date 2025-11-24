Названы жуткие последствия от «Оземпика», помогающего толстым и ленивым

В России наблюдается нездоровый интерес к препаратам для похудения, когда человек продолжает есть бургеры и отказывается от спорта, но хочет «простым путём» получить тонкую талию. Больше всего вопросов у медиков к препаратам, содержащим семаглутид. Среди них популярны зарубежный «Оземпик» и его российский аналог «Семавик». Портал Chita.ru выяснил у врачей, чем рискуют россияне, подсаживаясь на такие инъекции.

Изначально целью препаратов был контроль уровня глюкозы. Как гипогликемический препарат эти уколы работают хорошо, но даже их назначение требует прохождения ряда обследований. Позже выяснилось, что «Оземпик» и его аналоги подавляют аппетит, замедляя процесс пищеварения и удерживая еду в желудке максимально долго, что приводит к сбросу веса.

Однако врачи пришли в ужас, после того как блогеры начали рекламировать «Оземпик» для похудения. Самолечение привело к страшным последствиям. Выяснилось, что при длительном применении вещество нарушает работу поджелудочной железы, меняет процессы в пищеварительной системе, вызывает боли. При этом многие последствия, утверждают медики, проявятся гораздо позже и могут отразиться на потомстве.

«Все хотят похудеть, не прилагая никаких усилий, не понимая, что это лекарственные препараты. Даже активированный уголь не всем показан и может иногда навредить, если его применять непродуманно. У нас же, к сожалению, это приняло бесконтрольный характер», — сказала эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Читинской медицинской академии Ольга Серебрякова.

Она добавила, что подсевшие на «Оземпик» и аналоги люди теряют мышечную массу, коллаген, зарабатывают дефициты важных витаминов и микроэлементов, снижают свой иммунитет. У человека начинаются вздутия, боли, одышка, изжога. Что важно — проблемы наблюдаются и после отмены препарата. Врач-диетолог, психотерапевт из национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша предупредила, что появился также термин «оземпик-фейс», под ним понимается процесс резкого старения кожи. Молодые женщины начинают выглядеть как старушки на фоне такого похудения, отметила она.

Ранее сообщалось, что россияне массово переключились на препараты для похудения — продажи жиросжигающих БАДов взлетели до рекордных значений. Уже каждый десятый аптечный чек содержит такие добавки, а ещё более третьего объёма продаж приходится на маркетплейсы. Особенно быстро растёт спрос на средства, позиционируемые как аналоги Оземпика. Если оригинальный препарат за год стали покупать в аптеках в пять раз чаще, то «псевдо-оземпики», продающиеся онлайн, показали взрывной рост — их продажи увеличились в 2,5 тысячи раз.