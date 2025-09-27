Учёные выяснили, для кого «Оземпик» будет совершенно бесполезен

Японские исследователи из Университета Киото под руководством профессора-эндокринолога показали, что обещанный многим «волшебный» эффект препарата «Оземпик» далеко не универсален. Есть те, кому это средство совершенно не подходит, сообщает РИА «ФедералПресс».

Пациентов разделили по типу питания, и наименьший эффект от препарата был выявлен у тех, кто ест ради успокоения — так называемых эмоциональных едоков. Для них таблетки, подавляющие физиологический аппетит, оказались малоэффективны: потеря веса была скромной, нестабильной или вовсе сменялась набором массы.

Авторы объясняют: препарат снижает биологический голод, но бессилен перед мощными психологическими триггерами — стрессом, скукой, тревогой. Если еда служит способом управления эмоциями, одна фармакология проблему не снимет, ведь она лишь борется с внешним следствием.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что «Оземпик» — это не готовое решение вашей проблемы, а элемент комплексного терапевтического подхода. Уповать на его чудодейственные свойства — ошибка.

Ранее в России зафиксировали существенный рост продаж препарата «Оземпик». За первые шесть месяцев текущего года было продано упаковок на 12,5 млрд рублей. При этом эксперты предупреждают, что он может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.