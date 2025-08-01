«Пришлось отменить»: Фанатов «Оземпика» предупредили о риске развития онкологии
Врач Балашова: Оземпик может навредить организму из-за ухудшения аппетита
Обложка © freepik
Популярный препарат «Оземпик» изначально разрабатывался для лечения диабета. Однако благодаря побочному эффекту — снижению аппетита — лекарственное средство и его аналоги начали применять люди, стремящиеся избавиться от лишнего веса, отметила научный сотрудник Клинического института имени Владимирского, эндокринолог Наталья Балашова.
По её словам, случаев летального исхода при применении данного препарата не зафиксировано, однако он может навредить организму, поскольку существует риск развития онкологических заболеваний или панкреатита. Эксперт поделилась опытом своих пациентов.
«У меня были несколько пациентов, у которых даже намёка не было на избыточную массу тела. Они настаивали на использовании таких препаратов. <...> Побочных эффектов практически не было, была лёгкая тошнота, но у некоторых аппетит настолько снизился, что пришлось отменять препарат», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Напомним, в России резко взлетели продажи «Оземпика» — лекарства для лечения сахарного диабета второго типа, которое многие используют как средство для похудения. Так, объём продаж препарата «Оземпик» (семаглутид) и его аналогов в российских аптеках за первые шесть месяцев 2025 года достиг 12,5 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.