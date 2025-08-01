«Пришлось отменить»: Фанатов «Оземпика» предупредили о риске развития онкологии

Популярный препарат «Оземпик» изначально разрабатывался для лечения диабета. Однако благодаря побочному эффекту — снижению аппетита — лекарственное средство и его аналоги начали применять люди, стремящиеся избавиться от лишнего веса, отметила научный сотрудник Клинического института имени Владимирского, эндокринолог Наталья Балашова.

По её словам, случаев летального исхода при применении данного препарата не зафиксировано, однако он может навредить организму, поскольку существует риск развития онкологических заболеваний или панкреатита. Эксперт поделилась опытом своих пациентов.

«У меня были несколько пациентов, у которых даже намёка не было на избыточную массу тела. Они настаивали на использовании таких препаратов. <...> Побочных эффектов практически не было, была лёгкая тошнота, но у некоторых аппетит настолько снизился, что пришлось отменять препарат», — подчеркнула собеседница 360.ru.