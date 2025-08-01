«Пожизненно»: Фанатов уколов для похудения предупредили о неочевидном побочном эффекте

На фоне растущей популярности инъекций для похудения всё чаще звучат опасения о возможных негативных последствиях. Такие препараты могут лишить человека не только лишнего веса, но и радости жизни, предупредила специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека, профессор Анча Баранова. По её словам, данные средства могут привести к развитию депрессии.

Однако недуг возникает не из-за самого препарата, а потому что из жизни пропадает еда, которая для многих людей стала основным источником удовольствия. С уходом шашлыков и тортиков даже при классической диете человек теряет источник положительных эмоций, уверена доктор биологических наук. В то же время она отметила, что современные лекарства являются важным средством в борьбе с ожирением, однако гораздо важнее для человека мотивация и желание изменить свою жизнь в целом, а не только цифру на весах.

«Любые методы поддержания нормального веса и здоровья нужно применять пожизненно, подсаживаться на них. Иначе никак», — подчеркнула биолог в интервью kp.ru.