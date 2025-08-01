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1 августа, 07:33

«Пожизненно»: Фанатов уколов для похудения предупредили о неочевидном побочном эффекте

Профессор Баранова: На фоне уколов для похудения может развиться депрессия

Обложка © freepik

Обложка © freepik

На фоне растущей популярности инъекций для похудения всё чаще звучат опасения о возможных негативных последствиях. Такие препараты могут лишить человека не только лишнего веса, но и радости жизни, предупредила специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека, профессор Анча Баранова. По её словам, данные средства могут привести к развитию депрессии.

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Однако недуг возникает не из-за самого препарата, а потому что из жизни пропадает еда, которая для многих людей стала основным источником удовольствия. С уходом шашлыков и тортиков даже при классической диете человек теряет источник положительных эмоций, уверена доктор биологических наук. В то же время она отметила, что современные лекарства являются важным средством в борьбе с ожирением, однако гораздо важнее для человека мотивация и желание изменить свою жизнь в целом, а не только цифру на весах.

«Любые методы поддержания нормального веса и здоровья нужно применять пожизненно, подсаживаться на них. Иначе никак», — подчеркнула биолог в интервью kp.ru.

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Напомним, в России резко взлетели продажи «Оземпика» — лекарства для лечения сахарного диабета второго типа, которое многие используют как средство для похудения. Так, объём продаж препарата «Оземпик» (семаглутид) и его аналогов в российских аптеках за первые шесть месяцев 2025 года достиг 12,5 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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Борис Эльфанд
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