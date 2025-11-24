Путин обсудил развитие Арктики с губернатором Мурманской области Чибисом

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин принял Андрея Чибиса в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Стороны обсудили вопросы комплексного развития Арктической зоны, включая строительство и модернизацию Трансарктического транспортного коридора. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры Северного морского пути как ключевого элемента логистики в регионе.

Ранее стало известно, что на этой неделе Владимир Путин совершит государственный визит в Киргизию. Там он примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке и проведёт двусторонние встречи с руководством республики. Запланировано обсуждение укрепления союзнических связей, вопросов безопасности, торгового взаимодействия и гуманитарного сотрудничества.