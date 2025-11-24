Россия и США
24 ноября, 11:48

В США заявили о кратном усилении российских «Ланцетов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Летальность российских ударных дронов-камикадзе «Ланцет» значительно возросла благодаря серьёзным техническим улучшениям. Об этом сообщил обозреватель американского издания The National Interest Питер Сучиу.

По его информации, новейшие версии беспилотников — 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК, представленные компанией ZALA, — могут находиться в воздухе вдвое дольше своих предшественников. Это напрямую расширяет радиус действия дронов и увеличивает их тактическую гибкость на поле боя. Сучиу отметил, что такие изменения кардинально повышают боевую ценность систем.

«Новые усовершенствования сделали «Ланцеты» ещё более летальными, что вместе с их относительно невысокой стоимостью представляет наибольшую опасность в качестве фактора, повышающего успех Вооружённых сил России на современном поле боя», — заявил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Российский «снайпер» сбил дрон ВСУ рюкзаком в метре от своих боевых товарищей. Дрон запутался в вещах, что спасло жизни всем находившимся в укрытии военным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

