Гольфистка Молоканова добыла блестящую победу на Tommy Fleetwood International в ОАЭ

Российская гольфистка Алиса Молоканова одержала убедительную победу во втором турнире международной серии Tommy Fleetwood International Pathway в Рас-эль-Хайме (ОАЭ). О спортивном достижении спортсменки из Московской области сообщили представители Федерации гольфа региона.

В решающий день соревнований на поле Al Hamra Golf Club Молоканова показала результат -5, что позволило ей опередить ближайших соперниц. Отрыв победительницы составил пять очков. В турнире также участвовали другие российские гольфистки: Дарья Булычёва заняла 6-е место (+8), Александра Сивова — 8-е (+11), Кристина Корнеева — 18-е.

«В прошлом году на легендарном поле Jumeirah Golf Estate в Дубае Алиса завоевала бронзовую медаль, а в этом сезоне на том же престижном турнире она уже стала серебряным призёром. Сегодня же, благодаря великолепной игре и уверенной лидерской позиции, захваченной ещё во втором раунде, Алиса одержала безоговорочную и убедительную победу с отрывом в пять очков. Для сборной команды Московской области Алиса Молоканова — яркая надежда на олимпийское будущее России!» — отметил член Исполкома Ассоциации гольфа России, первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, слова которого приводит golf.ru.

Молоканова заявила, что в первый день у неё получалось далеко не всё, но ей удалось исправить ошибки. В третьем раунде она смогла приспособиться к своим «несовершенствам».

Не так давно Алиса Молоканова одержала победу в женском финале Кубка России по гольфу. Её триумф стал неожиданностью, однако Алексей Жарич уже тогда подчеркнул талант спортсменки и пообещал, что Федерация приложит все усилия для дальнейшего развития её таланта.