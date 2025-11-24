Только часть выпускников-медиков обяжут отрабатывать бюджет в системе ОМС

Обязательное трудоустройство для выпускников медицинских университетов затронет не все специальности, а для большинства врачей его продолжительность будет уменьшена. О новых правилах, разработанных Минздравом, сообщает «Коммерсант».

Обновленная система медицинского образования, закреплённая законом от 11 ноября, теперь включает два этапа. Первый — обязательный для всех специалитет, который можно окончить как на платной основе, так и за государственный счёт или по целевой квоте. Нарушение условий целевого обучения на этом уровне повлечёт за собой трёхкратную компенсацию затрат. Второй уровень — ординатура, доступная на платной основе или по целевому направлению, с штрафом в двукратном размере при расторжении договора.

«Согласно актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология», — пишет «Коммерсант».

Для остальных выпускников период обязательной работы будет меньше, особенно для тех, кто выберет трудоустройство в сельской местности, малых городах или на территориях новых регионов. Там для всех специальностей срок сокращен вдвое, но не может быть менее одного года. При этом фармацевты и ряд узких специалистов, таких как эксперты по гигиене питания или авиационной медицине, полностью освобождаются от работы с наставником.