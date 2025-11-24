Самый длительный период мира между великими державами в современной истории оказался под серьёзной угрозой. Об этом предупредили профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон и экс-заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джеймс А. Виннефельд-младший в статье для журнала Foreign Affairs.

Авторы отмечают, что последние 80 лет стали самым длинным периодом без войн между великими державами со времён Римской империи.

«Эта аномальная эпоха длительного мира наступила после двух катастрофических войн, каждая из которых была настолько разрушительнее предыдущих конфликтов, что историки сочли необходимым создать совершенно новую категорию для их описания: мировые войны», — сказано в материале.

Эксперты подчёркивают, что сохранение мира с 1945 года не было случайностью, но требовало сочетания благоприятных обстоятельств и удачи. Для обеспечения дальнейшей стабильности, по их мнению, американским лидерам и гражданам необходимо осознать ценность этого достижения, признать его хрупкость и начать серьёзное обсуждение мер по сохранению мира для будущих поколений.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пришло время Европе предложить России новую систему безопасности. Он отметил, что Евросоюз должен иметь силу, чтобы РФ со всем её огромным военным опытом считалась с ним.