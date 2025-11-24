30-летнюю учительницу отправили в тюрьму за секс со школьниками в обмен на наркотики

В штате Миссури 30-летнюю учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за сексуальные отношения с несовершеннолетними учениками, за которые она расплачивалась алкоголем и запрещёнными веществами. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.

«Несколько несовершеннолетних учеников рассказали следователям, что вступали в сексуальную связь с подозреваемой за деньги», — говорится в материалах дела.

По данным следствия, женщина неоднократно приглашала подростков к себе домой — в отсутствие мужа — или в свой автомобиль для интимных встреч. Помимо денежных переводов через онлайн-кошельки, она предлагала им наркотики и алкоголь в обмен на сексуальные услуги. Некоторые подростки заявили, что учительница оказывала на них психологическое давление и угрожала, чтобы скрыть преступления.

Ей были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего, торговле людьми и склонении к проституции. Суд приговорил её к 10 годам лишения свободы в государственном исправительном учреждении с возможным усилением режима из-за особой общественной опасности деяний.

Этот случай стал не первым в штате Миссури. Ранее там же, в городе Мексико, перед судом предстала Джане Мари Наннелли, также признавшаяся в интимной связи с несовершеннолетним учеником. По данным местных СМИ, летом 2024 года у них было две встречи в её доме, а ранее, в 2022 году, у неё было не менее 15 эпизодов сексуальной близости с другим бывшим учеником той же школы. Приговор по её делу будет оглашён 12 января 2026 года.