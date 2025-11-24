Число погибших при атаке беспилотников в Сызрани увеличилось до трёх
Обложка © Life.ru
Число погибших в результате атаки беспилотников в Сызрани Самарской области увеличилось до трёх, сообщил мэр города Сергей Володченков в своем телеграм-канале.
«Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», — написал он.
По словам Володченкова, еженедельное аппаратное совещание сегодня начали с минуты молчания в память о погибших. Семьям жертв атаки ВСУ окажут всю необходимую помощь.
Напомним, около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области в ночь на 22 ноября. Система ПВО уничтожала украинские БПЛА. Изначально сообщалось, что в результате падения дрона два человека погибли, ещё двое пострадали.