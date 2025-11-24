Минэнерго РФ поддержало переход на новый индекс для цен на топливо

Минэнерго России поддержало переход на композитный индекс инфляции для расчёта роста розничных цен на топливо, посчитав текущий механизм на основе ИПЦ недостаточным для покрытия реальных издержек нефтепродуктового сектора. Соответствующее письмо, подписанное первым замминистра Павлом Сорокиным, было направлено в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и Российский топливный союз, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся у него документ.

В ведомстве пояснили, что действующая система, привязанная к индексу потребительских цен, не учитывает рост отраслевых расходов, из-за чего компании, придерживающиеся социально ориентированной ценовой политики, работают с низкой рентабельностью. В письме отмечается, что новый подход не приведёт к избыточному удорожанию на АЗС при стабильной макроэкономической ситуации.

«Таким образом, переход на композитный индекс инфляции в системе нефтепродуктообеспечения не повлечёт избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах. Учитывая изложенное, Минэнерго России просит в возможно короткий срок представить позицию по указанному расчёту», — говорится в документе.

По расчётам Минэнерго, композитный индекс инфляции на 2026 год составит 5,7% — это заметно выше прогнозируемого ИПЦ в 4%. Основной вклад в рост индекса внесёт увеличение расходов на оплату труда: рост средней зарплаты и МРОТ, на которые приходится 40% веса в новом показателе, ожидается на уровне 7,1%. Кроме того, в расчёт предлагается включить повышение акцизов (25%), рост тарифов ЖКХ (13%), увеличение транспортных тарифов и затрат на обновление основных средств (по 10% каждый), а также влияние ключевой ставки на кредитную нагрузку (2%). Министерство добавило, что аналогичный принцип уже применяется при индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

Ранее Life.ru писал, что цены на бензин в России растут примерно на уровне инфляции. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил, что стабильность невозможна, ведь топливо должно отражать рост стоимости других товаров и услуг.